Haberler

Kamu Lojman Kiralarına 2026 Yılında Yapılacak Zam Oranı Resmî Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu konutlarının aylık kira bedelleri, kalorifersiz konutlarda 15 lira 99 kuruş, kaloriferli konutlarda ise 20 lira 97 kuruşa yükseltildi. Yeni tebliğ 15 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

(ANKARA) - Kamu konutlarının aylık kira bedelleri artırıldı. Buna göre, kalorifersiz konutlarda 12 lira 74 kuruş olan metrekare kira bedeli 15 lira 99 kuruşa, kaloriferli konutlarda metrekare kira bedeli ise 16 lira 71 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseltildi.

Kamu konutlarının 2026 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, kerpiç ve ahşap konutlarda metrekare için 8 lira 15 kuruş olan kira bedeli 10 lira 23 kuruşa, kalorifersiz konutlarda 12 lira 74 kuruş olan metrekare kira bedeli 15 lira 99 kuruşa, kaloriferli konutlarda metrekare kira bedeli ise 16 lira 71 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca kaloriferci ve kapıcı hizmetleri, elektrik ve su giderlerinin kurumlarca karşılanıp karşılanmaması durumuna göre ek kira bedelleri alınacak.

Yeni tebliğ 15 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi

Komşu ülke bugün euroya geçti! Gözler direnen ülkelere çevrildi
Mert Hakan Yandaş, cezaevinden mektup yazdı

Cezaevinden yazdığı mektupta çarpıcı ifadeler var
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi

Komşu ülke bugün euroya geçti! Gözler direnen ülkelere çevrildi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha 'Güle güle' dedi

Ona da "Güle güle" dedi! Beşiktaş'ta yeni yılın ilk ayrılığı