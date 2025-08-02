Kamu İşçilerinin Hakları Belirlendi: Yeni Protokol İmzalandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlendi.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Protokolün detayları gün içinde açıklanacak.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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