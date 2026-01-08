Haberler

Kamu İşçileri İçin 2026 Yılı İlave İkramiye Tarihleri Belirlendi

Güncelleme:
Kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İşçilere yapılacak ödemelerin ilki 26 Ocak, ikincisi 16 Mart ve maden işçilerine ek ödeme 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

(ANKARA) – Kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi.

Karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalışan işçilere, aynı Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık 2026 tarihinde verilecek.

Karar, 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
