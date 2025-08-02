Kamu İşçilerine 2025-2026 Toplu İş Sözleşmesi ile Önemli Zamlar Yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan ve uzlaşmayla sonuçlanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle ayrı ayrı imzalanan protokole göre, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt ücretleri 42 bin liraya yükseltildi.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilere ise aylık 1200 lira seyyanen zam verildi.

İşçilerin brüt ücretleri 42 bin lira taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan işçilere ise seyyanen zam yapıldıktan sonra birinci yıl birinci 6 ay için yüzde 24 zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmelerinin birinci yıl ikinci 6 ayı için aylık brüt ücretlere 1500 lira seyyanen zam uygulandı.

Bu seyyanen zam sonrası işçilerin brüt ücretlerine birinci yıl ikinci 6 ay için yüzde 11 zam verildi.

İşçilerin brüt ücretlerine, ikinci yıl birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yıl ikinci 6 ay için de yüzde 6 zam yapıldı.

2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının, belirlenen ücret zammı oranlarını aşması halinde, aşan kısım, bir sonraki 6 ayın ücret zammı oranına ilave edilecek.

2026'nın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyonun oranının, belirlenen ücret zammı oranını aşması halinde ise ikinci yıl ikinci 6 ayın son günündeki ücrete, takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere eklenecek.

Maktu ödemeler de ücret zamları oranında artırılacak

Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı, 60 günden az olan iş yerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün, ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacak.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecek.

1 Mart 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine tabii çalışan işçilere, taban ücret veya seyyanen zam ve birinci yıl birinci 6 ay ücret zammı yapıldıktan sonra oluşan ücretlere önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3,68 oranında zam yapılacak.

1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinde de yukarıdaki usule uygun olarak enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak aynı usul ve esaslarla zam yapılacak. Bu zam maktu ödemelere de aynen uygulanacak.

Protokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar, kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecek.