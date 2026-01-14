Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emeklilere "ek zam" talebi

Türkiye Kamu-Sen Çankırı Temsilciliği tarafından "Ücrette hakkaniyet vergide adalet" konulu basın açıklaması düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Çankırı İl Temsilcisi Yüksel Yandım, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün biraz daha eridiğini, geçim şartlarının sürüdürülemez hale geldiğini belirten Yandım, "2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin maaş artışlarının gerçek hayat şartları karşısında ne denli yetersiz kaldığı bir kez daha net biçimde ortaya çıkmıştır. Resmi verilere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın memur maaşlarına yapılan artış yıl içinde yüzde 22,5 seviyesinde kalmıştır." dedi.

Enflasyon farkının zam olmadığını dile getiren Yandım, "Vergi yükünün dar ve sabit gelirlilerin omuzlarına yıkıldığı, enflasyon hedeflerinin tutmadığı bir tabloda maaşların da bu seviyelerde tutulması kabul edilemez. Eğer 2026 yılı için memur ve emekliler lehine revizyon yapılmazsa, gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da derinleşecektir. Bu nedenle maaşlar hedeflenen değil, gerçekleşen rakamlar üzerinden değerlendirilmelidir. Yaşanan kayıpların telafisi için ek zam yapılmalı, alım gücünü artırmak amacıyla refah payı mutlaka hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.