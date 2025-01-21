Kamil Usta: 45 Yıldır Devam Eden Ayakkabı Tamirciliği

Isparta'da ayakkabı tamirciliği yapan 55 yaşındaki Kamil Samanlı, mesleğini 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan komşularının yanında 10 yaşında çırak olarak mesleğe başlayan Samanlı, zamanla kendini bu alanda geliştirerek dükkan açtı.

Kent merkezindeki Kunduracılar Sitesi'nde hizmet veren ve "Kamil Usta" olarak tanınan Samanlı, 1980'den bu yana işini severek yapıyor.

Samanlı, gazetecilere, gelişen teknoloji ve değişen moda anlayışının mesleğini olumsuz etkilediğini, gençlerin daha çok spor ayakkabı giymesinin deri ayakkabıya olan talebi azalttığını söyledi.

Bugüne kadar ondan fazla çırak yetiştirdiğini belirten "Kamil Usta", ancak çırakların genellikle farklı meslek dallarına yöneldiğini ifade etti.

Samanlı, mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu vurgulayarak, "Çırak ve kalfa yetişmiyor. Mesleğimizi yapacak arkamızdan gelen bir nesil yok. Zahmetli ve kazancı az olduğu için gençler bu mesleği tercih etmiyor. Bugüne kadar kendi emeğimle ayakta kaldım. Yılların deneyimiyle ayakkabı tamirciliği zanaatını yaşatmaya çalışıyorum." dedi.