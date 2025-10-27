Kamerun'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 4 Ölü

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da hükümet karşıtı düzenlenen gösterilerde muhalefet yanlısı 4 gösterici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarının halen açıklanmaması ve oy sayım sürecinde hükümetin manipülasyon yaptığı iddiaları üzerine muhalefet yanlıları Douala'da hükümet karşıtı protestolar düzenledi.

Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, taraflar arasında yaşanan çatışmalarda en az 4 muhalefet yanlısı gösterici hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin nihai sonuçlarının yarın saat 11.00'de açıklanacağını duyurdu.

Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre ise mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya yüzde 53,66, muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,66 oy aldı.

Ancak Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında zaferini ilan ederek, hükümeti sonuçları manipüle etmekle suçladı.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.