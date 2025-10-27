Haberler

Kamerun'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 4 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Douala'da muhalefet yanlılarının düzenlediği hükümet karşıtı protestolarda, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarının hala açıklanmaması ve oy sayımında manipülasyon iddiaları üzerine çıkan çatışmalarda dört kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da hükümet karşıtı düzenlenen gösterilerde muhalefet yanlısı 4 gösterici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarının halen açıklanmaması ve oy sayım sürecinde hükümetin manipülasyon yaptığı iddiaları üzerine muhalefet yanlıları Douala'da hükümet karşıtı protestolar düzenledi.

Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, taraflar arasında yaşanan çatışmalarda en az 4 muhalefet yanlısı gösterici hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin nihai sonuçlarının yarın saat 11.00'de açıklanacağını duyurdu.

Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarına göre ise mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya yüzde 53,66, muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,66 oy aldı.

Ancak Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında zaferini ilan ederek, hükümeti sonuçları manipüle etmekle suçladı.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Fenerbahçe maçı öncesi şok
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.