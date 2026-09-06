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Kamboçya'da yabancı turist sayısı yılın ilk yedi ayında yüzde 46 düştü

Kamboçya'da yabancı turist sayısı yılın ilk yedi ayında yüzde 46 düştü
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PUNOM PEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi.

PUNOM PEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi.

Kamboçya Turizm Bakanlığı tarafından cumartesi günü yayımlanan verilere göre, ülkenin ocak-temmuz döneminde en çok turist çektiği üç turizm pazarı Çin, Vietnam ve ABD oldu.

Kamboçya Turizm Bakanı Huot Hak kısa süre önce yaptığı açıklamada, turist sayısındaki düşüşün bölgesel ve küresel düzeydeki ciddi olumsuzluklardan kaynaklandığını söyledi.

Bakan, düşüşün temel nedenleri arasında çevrimiçi dolandırıcılık şebekelerine ilişkin olumsuz haberleri ve Kamboçya-Tayland sınırındaki gerginlikleri gösterdi. Hak ayrıca, Ortadoğu'daki jeopolitik çatışmaların akaryakıt fiyatlarını yükselterek dünya genelinde seyahat isteğini zayıflattığını kaydetti.

Turizm sektörü, tarım, inşaat ve gayrimenkul ile imalat ürünleri ihracatıyla birlikte Kamboçya ekonomisini ayakta tutan dört temel sektörden biri olmayı sürdürüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi, 2025 yılında 5,57 milyon yabancı turist ağırlayarak 3,87 milyar ABD doları brüt gelir elde etmişti.

Kaynak: Xinhua
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