Kamboçya, 2026 Ortasında Çin Vatandaşları İçin Deneme Amaçlı Vize Muafiyeti Başlatacak

PUNOM PEN, 3 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya, 15 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında Çin vatandaşlarına yönelik deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulayacak.

Kamboçya Bakanlar Kurulu Daimi Sekreteri Hing Thoraxy tarafından salı günü imzalanan resmi mektupta kraliyet yönetiminin, Çin'den gelen Çin vatandaşlarına ülkede 14 gün kalma imkanı veren deneme amaçlı vize muafiyetini uygulamaya prensipte kabul ettiği belirtildi.

Mektupta, "15 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında 4 aylık deneme süresi boyunca Çin vatandaşlarının vize başvurusu yapması ve ücret ödemesi gerekmeyecek. Sadece elektronik varış kartını doldurmaları yeterli olacak" denildi.

Mektupta, "Uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Çin vatandaşları, Kamboçya'yı birden fazla kez ziyaret edebilecekler" ifadesi de yer aldı.

Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın, gelecekte karşılıklı vize muafiyetinin uygulanmasını sağlamak amacıyla Kamboçyalı turistlerin Çin'e vize başvuru prosedürlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için Çin hükümetiyle görüşmelerde bulunmasına izin verildiği belirtildi.

Çin, Tayland ve Vietnam'ın ardından Kamboçya'ya en çok turist gönderen üçüncü ülke konumunda.

Kamboçya Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Kamboçya'yı 2025 yılının ocak-ekim döneminde yaklaşık 1 milyon Çinli turisti ziyaret etti.