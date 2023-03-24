Kamboçya-Çin "Altın Ejder 2023" Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

Kamboçya-Çin "Altın Ejder 2023" ortak askeri tatbikatı, Perşembe günü Kampong Chhnang'daki Kraliyet Jandarma Eğitim Merkezi'nde başladı. Tatbikat, önemli olaylarda güvenlik operasyonları ve insani kurtarma çalışmalarına odaklanıyor.

Açılış törenine Kamboçya Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Vekili ve Kamboçya Kraliyet Ordusu Komutanı General Hun Manet ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Genel Kurmay Başkan Vekili Tümgeneral Chen Mintian katıldı.

Basın açıklamasında tatbikatın, uyarlanabilir eğitim, komuta tatbikatı ve kapsamlı tatbikat olmak üzere üç ana faaliyet içereceği belirtildi.

Açıklamaya göre karma formasyon yöntemleri, işbirliğine dayalı eğitim, seminer ve fikir alışverişleri içeren tatbikatta güvenlik ve kontrol altına alma, pandemi önleme ve kontrolü, mayın temizleme ve patlatma ile terörle mücadele görevleri gibi alanlarda profesyonel eğitimler gerçekleştirilecek.

Tatbikat sırasına Çin tarafı, bölgedeki yerel halka ve öğrencilere malzeme ve okul gereçleri bağışlama ve sağlık kontrolü hizmeti sunma gibi insani yardım faaliyetleri yürütecek.

Çin tarafı, kültürel entegrasyonu artırmak ve Çin-Kamboçya dostluğunu pekiştirmek üzere futbol, halat çekme oyunu ve gala partileri gibi kültürel alışveriş faaliyetleri de organize edecek.

Törende çeşitli ülkelerin Kamboçya askeri ateşeleri ve birçok Güneydoğu Asya ülkesinden gözlemciler de yer aldı.

Açıklamada, "Altın Ejder" ortak tatbikat serisinin, iki ülke ve silahlı kuvvetleri arasında düzenlenen rutin yıllık askeri işbirliği faaliyeti olduğu belirtildi. Öte yandan tatbikatın amacının, Çin ile Kamboçya arasında kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı kurup pekiştirmek, karşılıklı siyasi güveni artırmak ve askeri fikir alışverişlerini genişletmek olduğu ifade edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor.

(XHTV)