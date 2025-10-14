Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, 18 Aylık Çalışmaları Değerlendirdi

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Kalfat'ın belde statüsü kazanmasının ardından geçen 18 aylık süreçte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Belediye Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğan, seçim beyannamelerindeki 26 maddenin 18'ini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kalfat'ın uzun yıllar muhtarlıkla yönetildiğini hatırlatan Doğan, 18 ayda çok büyük yol katettiklerini ifade etti.

Göreve geldiklerinde en büyük önceliklerinin su sorunu olduğunu dile getiren Doğan, "Alternatif su kaynaklarımızı devreye aldık. Yüzde yüz doğal kaynak suyu kullanıyoruz. 2 kilometrelik yeni hat döşedik, su yollarını ve havzaları temizledik. Ayrıca 3 yeni hayvan sulama göleti yaptık, mevcut 18 göletin de temizliğini tamamladık. Karabalçık mevkisinden getirdiğimiz kaliteli içme suyu ile beldemizde çeşmesiz yer bırakmadık." dedi.

Beldenin yıllardır beklediği doğal gaz hizmetinin de bu yıl tamamlandığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Dört mahallemizin ikisine doğal gaz hattı tamamen döşendi. Diğer iki mahalle için çalışmalar 2026 yatırım planına alındı. Normalde 2029-2030 yıllarında gelmesi planlanan doğal gazı, hükümetimizin desteğiyle 2025'te halkımızla buluşturduk. Artık vatandaşımız soba derdinden kurtuldu. Cumhurbaşkanımızın 500 bin sosyal konut projesi kapsamında biz de TOKİ'den talepte bulunduk. Milli Emlak'tan hazine arazilerinin TOKİ'ye devri gerçekleşti. En kısa sürede Kalfat'ta konut inşaatlarının başlamasını bekliyoruz. Göreve geldiğimizde ilkokulumuzda sadece birleşik sınıflar vardı. Yeni şube açılması için girişimlerde bulunduk ve bu yıl iki şubemizle eğitim veriyoruz. Öğrenci sayısı artmaya devam ediyor. Eğitim bizim için en öncelikli konulardan biri."

Spor, tarım ve çevre düzenlemesi alanlarında da çalışmalar yaptıklarının altını çizen Doğan, "18 ayda 20 yılın eksiğini kapattık. Hedefimiz, kalan iki yılda Kalfat'ı örnek bir belde haline getirmek." diye konuştu.