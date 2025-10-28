Haberler

KAİSDER, Cumhuriyet'in 102. Yılını Özel Resepsiyonla Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Cumhuriyet'in 102. yılını düzenlediği resepsiyonla kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, Cumhuriyet'in kadınlar için bir özgürlük manifestosu olduğunu vurguladı.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Cumhuriyet'in 102. yılını düzenlediği özel bir resepsiyonla kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda yerli ve yabancı konuklar yer aldı.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını belirtti.

Yalnızca kutlama için değil, Cumhuriyet'in yüklediği sorumlulukları yeniden hatırlamak için resepsiyonda bir araya geldiklerini ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"102 yıl önce temeli atılan Cumhuriyet, özellikle kadınlar için bir özgürlük manifestosudur. Bizi görünmez olmaktan çıkarıp, hayatın tam merkezine yerleştiren en büyük devrimdir. Atatürk, bize sadece haklarımızı vermedi, ülkemizi ileri taşımak, üretmek, liderlik etmek görevini verdi. KAİSDER olarak tam da bu görevin takipçisiyiz."

Resepsiyonda, 1923'te yayımlanan kadın dergisi "Süs"ün 44. sayısının tercüme ve açıklamalarının yer aldığı bir sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.