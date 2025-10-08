Kahta'da Ortaokul Öğrencilerinden Gazze İçin Destek Etkinliği
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mevlana Ortaokulu öğrencileri, 'Gazze için pedallıyoruz' etkinliği düzenleyerek bisikletle şehri turladı. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla destek mesajları verdi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ortaokul öğrencileri "Gazze için pedallıyoruz" etkinliği düzenledi.
Mevlana Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, Filistin halkına destek olmak amacıyla bisikletleriyle şehir turu attı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, yol boyunca sloganlar atarak ve ilahiler söyleyerek Gazze'ye destek mesajı verdi.
Kahta Kaymakamlığı önünde sona eren etkinliğe ilçe protokolü de katıldı.
