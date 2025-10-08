Haberler

Kahta'da Ortaokul Öğrencilerinden Gazze İçin Destek Etkinliği

Kahta'da Ortaokul Öğrencilerinden Gazze İçin Destek Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mevlana Ortaokulu öğrencileri, 'Gazze için pedallıyoruz' etkinliği düzenleyerek bisikletle şehri turladı. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla destek mesajları verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ortaokul öğrencileri "Gazze için pedallıyoruz" etkinliği düzenledi.

Mevlana Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, Filistin halkına destek olmak amacıyla bisikletleriyle şehir turu attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, yol boyunca sloganlar atarak ve ilahiler söyleyerek Gazze'ye destek mesajı verdi.

Kahta Kaymakamlığı önünde sona eren etkinliğe ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta
İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı! Etraf beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.