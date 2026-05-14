Haberler

Adıyaman'da Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda çiftçilere plaket verildi, tarım ve hayvancılıktaki başarılar vurgulandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurum bahçesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan çiftçiler ile 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Alkayış, Adıyaman ve ilçelerinde tarım ve hayvancılık adına çok güzel adımlar atıldığını, bu büyük başarının mutluluğunu yaşatan çiftçilere minnettar olduklarını ifade etti.

Etkinlikte, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve protokol üyeleri tarafından ilçede tarımsal üretimine, hayvancılığına ve su ürünleri sektörüne katkı sunan çiftçilere plaket verildi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar