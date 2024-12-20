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Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremlerde hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. 600 milyon liralık yatırımla, 140 işyeri restore ediliyor ya da aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Çalışmaların 15 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, 6 asırlık çarşıdaki 140 iş yerinin bir kısmı restore edilirken, bir kısmı da aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, çalışmaların 15 aylık takvim içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ancak daha kısa sürede bitirilmesi için yoğun gayret gösterildiğini belirtti.

"Kapalı Çarşı'yı eski canlılığına kavuşturacağız"

Tarihi Kapalı Çarşı'nın Kahramanmaraş'ın önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Görgel, şöyle konuştu:

"6 asırlık mazisiyle Anadolu'nun en büyük ticaret merkezlerinden olan Kapalı Çarşımızda 140 iş yerinin bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da aslına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık 600 milyon lira değerinde bir yatırım. 15 aylık bir iş takvimi var. İnşallah belirlenen süreden daha da kısa sürede çalışmalar tamamlanacak. Şehrimizi tarihiyle, kültürüyle birlikte ayağa kaldırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz."

Depremlerde hasar gören diğer tarihi yapılarla ilgili bilgi veren Fırat Görgel, Kahramanmaraş genelinde kapsamlı bir restorasyon seferberliği başlattıklarını söyledi.

Restorasyon projelerinin kısa sürede tamamlanarak Kahramanmaraş'ın tarihi dokusunun korunacağını ifade eden Görgel, şöyle devam etti:

"Saraçhane Camisi aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Ulu Camii'nin restorasyonu sürüyor. Demirciler Çarşısı'nın restorasyon ihalesi 17 Aralık'ta yapıldı. İnşallah burada da hızlı bir süreç başlatacağız. Arslanbey Konağı'nda güçlendirme çalışmalarına başladık. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları çok önemsiyoruz. Buranın ihalesi de 25 Aralık'ta yapılacak."

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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