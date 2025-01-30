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Kahramanmaraş’ta 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleşti

Kahramanmaraş’ta 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleşti
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Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damgasını vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Katılımcılar, çeşitli kategorilerde birbirinden anlamlı fotoğraflar seçti.

Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurum müdürleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Temur

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengüş'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy veren Temur, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana oyunu kullandı.

-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Güner

Kahramanmaraş İŞKUR İl Müdürü Ali Güner de "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğrafını seçti.

Güner, "Günlük Hayat" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Akbalaban

SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde de Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kahramanmaraş Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özay

Kahramanmaraş Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Özay, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını seçti.

Özay, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" adlı fotoğrafına oy kullandı

KASKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bayazıt

KASKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Saniye Karakurt Bayazıt ise "Özgür Suriye" kategorisinde de Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ağıt", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı karesini seçti.

Oylamaya katılan kurum müdürleri, birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu, seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti.???????

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
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