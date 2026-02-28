Haberler

Kahramanmaraş'ta Ev Yangınında 183 Bin 100 TL Yanarak Kül Oldu

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında, kullanılamaz hale gelen eşyaların arasında 183 bin 100 TL'lik nakit para da yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta Osman Ceyhan'a ait ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında paket içerisindeki 183 bin 100 TL de yandı.

Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Osman Ceyhan'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yanmış eşyaların arasında jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan pakette sarılı 320 bin 600 TL paranın 183 bin 100 TL'sinin yandığı belirlendi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin incelemesi devam ediyor.

