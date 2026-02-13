Haberler

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış, Fırnız Çayı çevresindeki evler ve iş yerlerinde zarara yol açtı. Onikişubat Belediyesi ekipleri, tıkanan dere yataklarını açmak için çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, kırsal Suçatı Mahallesi'nden geçen Fırnız Çayı çevresindeki bahçe, iş yeri ve evler zarar gördü.

Bazı işletmeler tarafından çay yatağına kurulan çardaklar, su seviyesinin yükselmesiyle yerinden sökülerek akıntıya kapıldı.

Onikişubat Belediyesi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
