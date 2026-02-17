Haberler

Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, 250 bin lira dolandırıcılık ihbarı üzerine başlatıldı ve 65 milyon lira hesap hareketi tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

??????? Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ta yaşayan D.N.K'nın telefon dolandırıcılığı nedeniyle 250 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bilişim sistemlerini kullanarak "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçları kapsamında, hesaplarında 65 milyon lira hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

