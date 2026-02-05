Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Görgel mesajında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri tekrar rahmetle yad ettiklerini belirterek, yaşanan büyük felaketin insanlar arasındaki dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Devletin gücü ve milletin iradesi sayesinde Kahramanmaraş'ın bugün küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Görgel, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirde yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Görgel, şehrin her geçen gün daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yaşanan büyük deprem, sadece Kahramanmaraş'ı değil, ülkemizin 11 ilini derinden etkiledi. On binlerce canımızı kaybettik, yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Ancak millet olarak böylesine büyük bir yıkım karşısında örnek bir dayanışma sergiledik. Felaketin ardından devlet tüm kurumlarıyla sahaya indi ve şehirde tarihi ölçekte bir toparlanma süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu irade sayesinde Kahramanmaraş'ta konut projelerinden ticaret alanlarına, altyapı yatırımlarından sosyal yaşam alanlarına kadar çok yönlü bir dönüşüm hamlesi hayata geçirildi. Kaybettiğimiz her bir can, bu şehrin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Deprem şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, geride kalan ailelerimizin yanında olmak ve onların acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kahramanmaraş'ı sadece eski haline döndürmek değil, daha dirençli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek hedefiyle hareket ediyoruz."