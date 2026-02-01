Haberler

Kahramankazan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramankazan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 15. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Özdemir, 247 oyla oda başkanı seçildi. Seçimlerin divan başkanlığını İrfan Çinkaya üstlendi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ulaşım sorununa çözüm için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

Kahramankazan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimlerde Ahmet Özdemir Oda Başkanı seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde yapılan genel kurulun divan başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İrfan Çinkaya yaptı.

Genel kurulda gündeme alınan 14 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Üç adayın listelerinin yarıştığı seçimde 247 oy alan Ahmet Özdemir Oda Başkanı seçildi. Diğer adaylardan Yakup Erdal Akdemir 84, Murat Metin 175 oy aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada Kahramankazan'ın ulaşım ve park sorununun çözümü için belediye olarak bir çalışma başlattıklarını, seçilen oda başkanıyla bu sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım

Katliam otobüsünden kurtulanlar yaşanan can pazarını anlattı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı