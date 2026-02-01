Kahramankazan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu yapıldı

Kahramankazan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimlerde Ahmet Özdemir Oda Başkanı seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde yapılan genel kurulun divan başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İrfan Çinkaya yaptı.

Genel kurulda gündeme alınan 14 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Üç adayın listelerinin yarıştığı seçimde 247 oy alan Ahmet Özdemir Oda Başkanı seçildi. Diğer adaylardan Yakup Erdal Akdemir 84, Murat Metin 175 oy aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada Kahramankazan'ın ulaşım ve park sorununun çözümü için belediye olarak bir çalışma başlattıklarını, seçilen oda başkanıyla bu sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.