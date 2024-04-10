Kahramankazan'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki bayramlaşmaya Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, burada yaptığı konuşmada mutlu bir bayram dileyerek, belediye başkanı olarak huzur ve barışın, birlik ve beraberliğin devam etmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Programın ardından Kaymakam Parlar ve protokol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Protokol Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğini de ziyaret etti.