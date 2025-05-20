Kahire'de Türkiye Günü Etkinliği ve Kadını Güçlendirme Fuarı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Büyük Mısır Müzesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle "Türkiye Günü" etkinliği yapıldı.

Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Azerbaycan'ın Kahire Büyükelçisi İlhan Bolohov, Artoday Vakfı kurucusu ve yöneticisi Şirin Bedr'in katıldı.

Türkiye Günü etkinlikleri kapsamında sanat gösterilerinin yanı sıra Ebru sanatı konusunda bir atölye çalışması ve sanatta çevre bilinci konusunda bir seminer düzenlendi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğba Çelebi de etkinlikte sunum yaparken, Kahire YEE'nin kadın sanatçılara desteği ve Türk dilini dünyaya yayma çalışmaları hakkında tanıtım yapıldı.

Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı

Büyük Mısır Müzesi'nde YEE desteğiyle dün açılışı gerçekleştirilen Artoday Vakfı'nın "Empower Her Art Forum" (Kadını Güçlendir Çağdaş Sanat Fuarı) etkinliği de bu kapsamda seyircilerin beğenisine sunuldu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünce hazırlanan Türkiye pavyonunda, seramikten resme uzanan 22 ayrı eser yer alıyor. Türk sanatçıların eserleri ve performansları, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Fuarda Türkiye'yi Elçin Ünal, İlgen Arzık, Özlem Kalkan Erenus, Nevin Yici, Selma Koç, Sema Barlas ve Tuğba Çelebi gibi sanatçılar temsil ediyor.