Kafkasların 'peri bacaları' turizme kazandırılıyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde Kafkasya'nın peri bacaları olarak bilinen ve halk arasında "Hıram" olarak adlandırılan vadinin turizmden pay alabilmesi için çalışma başlatıldı.

Alköy ile Çamyazı köyleri arasında yer alan vadi içerisindeki peribacaları turizme kazandırılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Özellikle yöre halkının sıkça ziyaret ettiği, doğal güzelliklerle göz dolduran vadi, yeni turizm rotası olma yolunda.

"KAFKASYA'NIN PERİBACALARI"

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi bir turizm cenneti. Yayları, gölleri, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, kültür sanatıyla çok güzel bir ortam var. İlçe hem tatil hem de kültür destinasyonu olarak çok önemli bir konumda" dedi.

Dede, Posof ilçesi sahip olduğu doğal güzellikleri ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğunu söyleyerek,

"Şu anda Hıram vadisindeyiz ve burası Kafkasların Peri bacaları yani Kafkasya'nın Kapadokya'sı olarak biliniyor. Çamyazı ile Alköy arasında yer alan vadi içerisindeki zamanla oluşmuş peribacaları turizme kazandırmak istiyoruz. Doğal güzellikleriyle nam salan Posof ilçesi; Gölleri, yeşili, meyveleri, Huş tavuğu başta olmak üzere, bölgeye has hayvanları, komple bir destinasyon olan Posof ilçemize daha çok ziyaretçi umuyoruz. Bu konuda başta tarihi kesikkayalar olmak üzere Hıram vadisini iyi bir şekilde sunmamız lazım" dedi.