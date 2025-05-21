KAEÜ Rektörü, Afganistan Büyükelçiliği Yetkilileri ile Görüştü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Afganistan Büyükelçiliği Kültür ve Sağlık Ataşeleri ile bir araya geldi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Qari Hamidullah Temkin ile Sağlık Ataşesi Uzm. Dr. Fazlullah Seerat, Rektör Karahocagil'i ziyaret etti.

Ziyarette kültür, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karahocagil, KAEÜ'nün akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra toplumsal katkı ve kalkınma adına önemli projelere imza attığını belirtti.

Birçok ülkeyle işbirliği içinde olduklarını dile getiren Karahocagil, Afganistan ile de bağlarının güçlü olduğunu ifade etti.

Kültür Ataşesi Temkin de KAEÜ ile işbirliği içinde olmanın kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Sağlık Ataşesi Seerat ise KAEÜ'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter de bulundu.