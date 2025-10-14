KAEÜ'de Mali Müşavirlik Konferansı Gerçekleştirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Mali müşavirlik mesleği, geleceği ve kurumlarla güçlü bağlantısı" konulu konferans düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlediği konferansın moderatörü Prof. Dr. Oktay Kızılkaya, mesleğin önemli paydaşları ile öğrencileri buluşturduklarını söyledi.

Mali müşavirliğin her zaman önemli bir meslek olduğunu anlatan Kızılkaya, bu alanı öğrenmek isteyen ve ilgili meslek kollarında kendilerini geliştirmek isteyenlerin detaylı bilgi alacaklarını söyledi.

Kızılkaya, özellikle mali müşavirlik mesleğinin diğer kurumlarla olan bağlantılarını, vergi sisteminin önemini ve sosyal güvenlik anlayışını öğrencilerin birebir ilgili temsilcilerden öğrenmelerinin, onların ufkunu açacağını ve kendilerini geliştirmeye fırsat sunacağını kaydetti.

Daha sonra Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik, Vergi Dairesi Müdürü Yener Demir ve Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ziya Anıl Memiş, konferansta mesleki deneyimlerinin yanı sıra, sahadaki zorluklar ve iş akışları hakkında öğrencilere bilgi verdi.