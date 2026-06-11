Osmaniye'nin lezzetlerinden "Kadirli sucuk ekmek" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Kadirli Kaymakamlığı tarafından kurulan komisyonun çalışmalarıyla Osmaniye mutfağının lezzetlerinden "Kadirli sucuk ekmek" coğrafi işaret tescili aldı.

Komisyon Başkanı Ümit Kesme, gazetecilere, yaklaşık bir yıl önce coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptıklarını söyledi.

İlçe için önemli bir süreci başarıyla tamamladıklarını belirten Kesme, "Bu tescil, ürünümüzün özgünlüğünü koruyarak taklitlerinin önüne geçecek, üreticilerimize ekonomik katkı sağlayacak ve Kadirli'mizin gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirecektir. Aynı zamanda ilçemizin tanıtımına ve turizmine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kesme ve komisyon üyeleri Kaymakam Erdinç Dolu'yu ziyaret ederek coğrafi işaret belgesini verdi.