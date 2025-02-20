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Kadirli Kaymakamı, Turp Üreticileriyle Buluştu

Kadirli Kaymakamı, Turp Üreticileriyle Buluştu
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Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Türkiye'nin turp ihtiyacını karşılayan ilçede turp üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Türkiye'nin turp ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçedeki turp üreticileriyle bir araya geldi.

Dolu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda buluştuğu turp üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Burada yaptığı konuşmada Kaymakam Dolu, toplanmasından yıkanmasına kadar zahmetli sürecin ardından sofralardaki yerini alan coğrafi işaret tescilli turpun yöredeki binlerce insana istihdam kapısı oluşturduğunu belirtti.

Kaymakam Dolu, üreticilerin istek ve taleplerinin çözümü konusunda gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Turp üreticileri de Kaymakam Dolu'ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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