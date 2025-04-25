Kadınların Ekonomik Güçlenmesi İçin Eğitim Vurgusu

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni (ÇATOM) ziyaret etti.

Sidar, ziyarette, merkezin çalışmaları hakkında ÇATOM sorumlusu Pelin Ertekin'den bilgi aldı.

Merkez bünyesinde açılan el sanatları, okuma yazma, bilgisayar ve diğer kursları ziyaret eden Sidar, kursiyer kadınlarla bir araya geldi.

Sidar, yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik bu tür eğitim ve üretim odaklı merkezlerin önemine dikkati çekti.

Merkezlerde daha çok kadına ulaşıp, onlara yönelik faaliyetlerin artırılmasını hedeflediklerini belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif olmaları, kendi potansiyellerini keşfetmeleri açısından bu tür merkezlerimiz büyük bir rol üstleniyor. Burada sadece bir meslek edinme değil aynı zamanda bir özgüven kazanma süreci yaşanıyor. Kadınlarımız öğrendikleri becerilerle ev ekonomilerine katkı sağlarken, toplumda da daha güçlü bir yer edinme fırsatı buluyorlar. Merkezde verilen eğitimlerin çeşitliliği, kursiyerlerin ilgisine ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri açısından oldukça değerli. Bu eğitimlerin ve üretimin devamlılığı için bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız."