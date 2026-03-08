Tekirdağlı kadınlar her gün 7 ton sütü lezzete dönüştürüyor

Tekirdağ'da bir işletmede çalışan kadınlar, günlük 7 ton sütü işleyerek dönüştürdükleri yoğurt, ayran ve peynirleri farklı illerde sofralara ulaştırıyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dağlı Kardeşler Süt Ürünleri İşletmesi, 2006 yılında günlük 200 litre süt ile başladıkları üretim süreçlerine daha sonra ayran, yoğurt ve peyniri de ekledi.

Zamanla pazar hacmini genişleten ve kadın istihdamına önem veren işletme, üretim süreçlerinin tamamında kadınları çalıştırmaya başladı.

İşletmede görev yapan 9 kadın, her gün ortalama 7 ton sütü işleyerek yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünlerine dönüştürüyor.

Üretim ve paketleme süreçlerinin tamamında görev alan kadınlar, el emeği ve titiz çalışma anlayışlarıyla işletmenin verimliliğine önemli katkı sağlıyor.

Hijyen ve kaliteye büyük önem verilen üretim sürecinde kadınların disiplinli ve özverili çalışması dikkat çekiyor.

Kadınlar tarafından hazırlanan ürünler, Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'nde üreticilere ulaştırılıyor.

İşletmede çalışan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra üretimin içinde yer almaktan da keyif alıyor.

Süt Ürünleri İşletme Müdürü Nurdan Dağlı Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ekonomisine ve kadın istihdamına katkı sağladıklarını söyledi.

Trakya'da birçok yere ürün gönderdiklerini belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Geleneksel yoğurt üretiminden sonra koyun yoğurdu ve manda yoğurdu olarak ürünlerimiz çeşitlilik gösterdi. Daha sonra kaşar peyniri ve beyaz peynir üretimine de başladık. İşletmemize gelen sütleri farklı ürünlere dönüştürerek halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Burada her gün 7 ton süt işliyoruz."

Alkan, kadınların çalışma disiplini ve sorumluluk bilincinin üretimde kaliteyi artırdığını dile getirdi.

Kadın emeğinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını belirten Alkan, "Bizim işletmemizin farkı, ürünleri hep kadınların üretmesidir. Kadın elinin değdiği ürünlerin daha farklı olacağını düşünüyoruz. Üretimde hem bunu teşvik etmek hem de örnek olmak için özellikle kadınları istihdam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bahriye Helvacı, 14 yıldır işletmede çalıştığını, kadınların iş hayatında yer almasının önemli olduğunu aktardı.

Nurcan Güngör, ürettikleri ürünlerin bütün Trakya'da sofraları süslemesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Seher Ateş de ev ekonomisine katkı sağlamaktan ve çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.