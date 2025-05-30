Kadın üretici dolu felaketini gözyaşlarıyla anlattı: "Arabanın bile camları kırıldı. Bütün bahçem mahvoldu"

Bahçesine ve arabasına zarar veren doluyu görünce gözyaşlarıyla olayı anlattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı seraları ve tarım arazilerini vurdu. Ürünleri zarar gören üretici Burçak Uysal, yaşadığı felaketi gözyaşları içinde anlattı. Uysal yaşadığı bu felaketi, "Bütün bahçem mahvoldu, bu sene çiftçinin başına gelmeyen kalmadı. Burada resmen felaketi yaşıyoruz" sözleriyle anlattı.

Serik ilçesinde dün sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağış Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde büyük zarara yol açtı. Yağış nedeniyle bazı seralar tamamen çökerken, çok sayıda aracın camları kırıldı. Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler büyük zarar gördü. Açık alandaki karpuz tarlalarının da doludan etkilendiği bildirildi.

"Tarım bir kere daha şakaya gelmeyeceğini gösterdi bize"

Ürünleri dolu nedeniyle zarar gören üretici Burçak Uysal ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Uysal, "Artık söyleyecek hiçbir söz yok. Burada felaket koptu. Bu meyve bitti şu anda. Bahçede arabanın bile camları kırıldı. Bütün bahçem mahvoldu. Bu sene bu çiftçi ne çekti ya! Tarım bir kere daha şakaya gelmeyeceğini gösterdi bize" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de dolu yağışının ardından sahaya inerek ilk incelemelere başladı. Resmi hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak rapor haline getirileceği belirtildi.