Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı

Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı
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Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bir Galatasaray taraftarı, tartışma sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy'de tartışma sırasında silahla vurularak yaralanan Galatarasay taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarı ile kimliği belirsiz şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği kişi ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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