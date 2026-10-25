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Kadıköy'de 10K Cumhuriyet Koşusu'na 3 bin 500 sporcu katıldı

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Kadıköy'de 10K Cumhuriyet Koşusu'na 3 bin 500 sporcu katıldı
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Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında Kadıköy'de yapılan Orzax 10K Cumhuriyet Koşusu'na yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı. Caddebostan'dan Bağdat Caddesi'ne uzanan 10 kilometrelik parkurda dereceye girenlere törenle madalya ve ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonunun destekleriyle Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında Kadıköy'de "Orzax 10K Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

Caddebostan Çetin Emeç Etkinlik Alanı'ndan startı verilen 10 kilometrelik koşu, sahil yolundan Bağdat Caddesi'ne uzanan güzergahın ardından yine aynı noktada sona erdi.

Toplam 10 kilometrelik parkurda mücadele eden sporculardan dereceye girenlere, yarışın ardından düzenlenen törende madalya ve ödülleri takdim edildi.

Koşu, yaklaşık 3 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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