Jingdezhen'de uluslararası seramik fuarı 1.000'i aşkın profesyonel alıcıyla başladı

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NANCHANG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in "porselenin başkenti" olarak da bilinen Jingdezhen kentinde uluslararası seramik fuarı pazar günü başladı. 2026 Çin Jingdezhen Uluslararası Seramik Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından 1.000'i aşkın profesyonel alıcıyı bir araya getiriyor.

Toplam 140.000 metrekarelik sergi alanında düzenlenen beş günlük etkinlikte, seramik sektörünün üretim zinciri, iç ve dış pazarları ile dijital teknoloji uygulamaları gibi çeşitli yönleri tanıtılıyor.

İspanya, Almanya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 19'dan fazla ülkeden katılımcıları bir araya getiren fuarda, yaratıcı tasarım, akıllı seramik üretimi, uluslararası markalar ve seramik üreticisi kentlere odaklanan tematik alanlar bulunuyor.

Açılış töreninde ise bölgeye ait "Jingdezhen Yapımı" kalite etiketi markasının 2026 standartları duyuruldu ve kentin dijital kültür ile turizm platformu tanıtıldı.

Çin'in Jingdezhen El Yapımı Porselen Sanayi Alanları, 25 Temmuz'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girerek listenin süregelen porselen mirası açığını kapamış ve Çin'in 61. Dünya Mirası bölgesi olmuştu.

Söz konusu miras bölgesi, Jingdezhen'in 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar gelişen geleneksel porselen üretim sistemini temsil ediyor.

Günümüzde Jingdezhen'in seramik sektörü 100.000'in üzerinde kişiye istihdam sağlarken, kentin tarihi başarısının temelini oluşturan kapsamlı iş bölümü sistemini de güçlü şekilde sürdürüyor.

İlki 2004 yılında düzenlenen fuar, küresel ölçeğini sürekli genişletmenin yanı sıra sergi ve ticaret, kültürel etkileşim ve yatırım işbirliğini de bir araya getiren kapsamlı bir platform haline geldi.

1,6 milyonu aşkın nüfusa sahip Jingdezhen, son 10 yılda net 136.000 kişilik göç aldı. Kentte uzun vadeli iş kuranların yarısından fazlasını, önemli bir kısmı yurtdışından olmak üzere kentin bağlı olduğu Jiangxi eyaleti dışından gelenler oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua