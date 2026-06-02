Albüm: Çin'in Jiangmen Kenti Kahve Endüstrisinin Merkezlerinden Biri Haline Geldi

Yurtdışındaki Çinlilerin köken merkezi Jiangmen, küresel bağlantılarıyla yeşil kahve çekirdeği ticaretinden ekipman üretimine kadar entegre bir sanayi zinciri kurdu. Yıllık üretim değeri 3 milyar yuanı aşan kent, 21 kahve kavurma tesisi ve 350'den fazla yerel firmayla sektörde öncü konumda.

JİANGMEN, 2 Haziran (Xinhua) -- Yurtdışında yaşayan çok sayıda Çinlinin kökenlerinin dayandığı önemli merkezlerden biri olan Jiangmen kenti, sıfırdan kayda değer bir kahve endüstrisi inşa etti.

Kent, küresel bağlantılarından aldığı güçle yeşil kahve çekirdeği ticaretinden ileri teknoloji kahve kavurma süreçlerine ve ekipman üretimine kadar uzanan, yıllık üretim değeri 3 milyar yuanı (yaklaşık 443 milyon ABD doları) aşan entegre bir sanayi zinciri kurdu.

Yurt dışındaki Çinlilerle kurduğu güçlü bağlar sayesinde Jiangmen, Çin'de kahve kavurma alanında öncü merkezlerden biri haline geldi. Günümüzde Brezilya, Etiyopya ve Kolombiya gibi önemli üretici ülkelerden 300'ün üzerinde birinci sınıf yeşil kahve çekirdeği çeşidi ithal eden kent, yıllık toplam kapasitesi 10 bin tonu aşan 21 sertifikalı kahve kavurma tesisine ev sahipliği yapıyor.

Kahve çekirdeklerinin ötesinde Jiangmen'de, Çin'in paslanmaz çelik kahve ekipmanları tedarikinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan ve ülkeden ihraç edilen her beş kahve makinesinden birini üreten 350'den fazla yerel firma faaliyet gösteriyor.

