Jetour Auto, Mısır'da Yeni SUV Modeli T1'i Tanıttı

KAHİRE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çinli otomobil markası Jetour Auto, Mısır'ın Giza kentinde yeni hafif arazi spor kullanımlı araç (SUV) modeli T1'i tanıttı.

Şirketin küresel genişleme stratejisi doğrultusunda salı akşamı ünlü Giza Piramitleri yakınlarında "Uyanma Zamanı" temasıyla düzenlenen lansmana otomobil satıcıları, sektör uzmanları ve medya temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1.000 kişi katıldı.

Jetour Auto Başkanı Dai Lihong, "Küresel gelişimimize devam ederken tüm dünyadan çok sayıda sürücünün seyahat hikayesini dinledik. Müşterilerimize hizmet sunmak amacıyla birinci sınıf teknolojiye sahip birinci sınıf ürünler geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Son yıllarda otomobil sektörünün en hızlı büyüyen markalardan biri olarak öne çıkan Jetour, 6 yıl önceki lansmanından bu yana dünya genelinde toplam 1,7 milyondan fazla araç sattı. Dai, sadece 2024'teki satışların bir önceki yıla göre yüzde 80'den fazla artış kaydederek 560.000 adedi aştığını belirtti.

Jetour lansman kapsamında T1 ve T2 modelleri için montaj kitleri tedarik etmek üzere Mısırlı KASRAWY Group ile de bir anlaşma imzaladı. Bu kitlerin yerel fabrikalarda monte edilmesiyle yerel üretimin artırılması ve istihdamın genişletilmesi hedefleniyor.