Jennifer Lopez İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşacak

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet edecek.

Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi çerçevesinde TemaCC işbirliğiyle İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta konser verecek.

Konserin "Meet & Greet" biletleri kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı, 50 hayranıyla bir araya gelecek ve sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Yakın zamanda satışa açılacak "Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" ve "bubilet" üzerinden satılıyor.