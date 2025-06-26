Jennifer Lopez İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşacak
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta gerçekleşecek konserinde hayranlarıyla sohbet edecek. 'Meet & Greet' biletleriyle katılan 50 hayran, Lopez ile buluşma fırsatı bulacak.
Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet edecek.
Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi çerçevesinde TemaCC işbirliğiyle İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta konser verecek.
Konserin "Meet & Greet" biletleri kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı, 50 hayranıyla bir araya gelecek ve sohbet edip fotoğraf çektirecek.
Yakın zamanda satışa açılacak "Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.
Konserin normal biletleri ise "istanbulfestivali.com" ve "bubilet" üzerinden satılıyor.