Epstein ve Maxwell'in Kolombiya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın 2002'de Kolombiya'da 3 gün kaldığı ortaya çıktı.

Ulusal basındaki habere göre, Kolombiya Göç İdaresine ait kayıtlar, mahkeme kararı doğrultusunda incelendi.

Kayıtlarda, Epstein'ın 20 Temmuz 2002'de başkent Bogota'dan Miami'ye, Ghislaine Maxwell'in 21 Mart 2007'de Cartagena'dan Miami'ye seyahat ettiği belgelendi.

Epstein ve Maxwell, Kolombiya'da turist olarak 3 gün kalırken, ziyaretlerinde o zamanki Kolombiya Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile görüştü.

Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait tulumlarla, Melgar'daki askeri üste çekilmiş gülümseyen fotoğrafları da bu ilişkiye dair kanıt olarak gösterildi.

Kolombiya Göç İdaresi verilerinin yalnızca giriş ve çıkış tarihlerini ortaya koyduğu, Epstein'ın Kolombiya ziyaretlerinde nerelere gittiği, yerel bağlantılarının olup olmadığı ve seyahatlerinin amacının ise halen netlik kazanmadığı savunuldu.

Maxwell'in 2025'te ABD Adalet Bakanlığına verdiği ifadesinde, Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Pastrana ile görüşmesine ilişkin "Pastrana ile birlikte Kolombiya'yı gezdik, Epstein da oradaydı. Pastrana ile ortak bir hobimiz vardı, ben bir helikopter pilotuyum, Andres de öyle. Arkadaş olduk ve Kolombiya'da askeri bir helikopter kullandım." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X sosyal medya platformundan ilgili haberi paylaşarak, "Kolombiya Göç İdaresi, Epstein'ın Andres Pastrana hükümeti döneminde Kolombiya'da bulunduğunu onayladı." ifadesini kullandı.

Epstein'ın New York'taki finans çevrelerinden Kolombiya'daki üst düzey siyasi elitlere kadar uzanan geniş bir ilişki ağı kurduğu iddia ediliyor.

Kolombiya merkezli araştırma kuruluşu CasaMacondo, Epstein'ın ülkede bulunduğunun kanıtlanması amacıyla Cundinamarca İdare Mahkemesinde dava açmış ve bilgi edinme özgürlüğü kapsamında talep ettiği belgelere ulaşmıştı.