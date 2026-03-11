Japon şirkete ait konteyner gemisi Basra Körfezi'nde hasar gördü

Japonya merkezli Mitsui O.S.K. Lines (MOL) şirketine ait konteyner gemisinin Basra Körfezi'nde hasar gördüğü belirtildi.

MOL'dan yapılan açıklamaya göre, Basra Körfezi bölgesinde Hürmüz Boğazı'nın 97 kilometre açığında demirli bulunan şirkete ait "One Majesty" isimli konteyner gemisinin arka kısmında hasar olduğu saptandı.

Olayda mürettebat yaralanmazken, gemide su baskını, yangın ve petrol sızıntısı bildirilmedi. Hasarın nedenini araştırmak için ilgili taraflarla birlikte çalışılıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberinde, oluşan hasarın "geminin devrilmesine yol açacak" büyüklükte olmadığı ve geminin seyir kabiliyetini koruduğu belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, NHK'ye yaptığı açıklamada, "Saldırı gibi görünmüyor. Bazı hasarlar var ancak mürettebat güvende. Geminin seyrinde bir aksama olmadı." bilgisini verdi.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun "hayatta kalmayı tehdit eden bir durum" oluşturmadığını ancak Tokyo hükümetinin durumu "ciddi bir endişeyle" izlediğini ifade etti.