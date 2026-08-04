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Japonya ve Meksika Enerji ve Ekonomi Diyaloğunda Anlaştı

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Japonya ve Meksika dışişleri bakanları, enerji sektöründe işbirliğini güçlendirme ve yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı düzenleme konusunda mutabık kaldı. Bakan Motegi, iki ülkeyi stratejik küresel ortaklar olarak nitelendirdi.

Japonya ve Meksika, enerji sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasında yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı düzenlenmesi konularında anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, başkent Mexico City'de Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco ile görüştü.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliğinin güçlendirilmesi ve yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısının mevcut mali yıl içinde düzenlenmesi konularında anlaşmaya vardı.

Motegi, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkeyi "temel değerleri ve ilkeleri paylaşan stratejik küresel ortaklar" olarak tanımladı ve ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınmasını umduğunu bildirdi.

Kyodo ajansına göre Motegi, Latin Amerika gezisi kapsamında Panama, Ekvador ve Trinidad ve Tobago'yu da ziyaret etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA
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