Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için hibe anlaşması imzalandı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Sağlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında "Depremden Etkilenen Bölgelerin Eski Haline Getirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Projesine İlişkin Hibe Desteği Anlaşması" imzalandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun konutunda düzenlenen imza törenine, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, KGM Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Macit ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız katıldı.

"Depremden Etkilenen Bölgelerin Eski Haline Getirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Projesine İlişkin Hibe Desteği Anlaşması" imza töreninde konuşan Büyükelçi Katsumata, depremden etkilenen bölgelerin onarılması ve yeniden yapılandırılması için Japonya tarafından hibe edilen yaklaşık 26 milyon dolarlık destek anlaşmasının imza töreninde bulunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Japonya ile Türkiye'nin deprem ülkeleri olduğuna dikkati çeken Katsumata, iki ülkenin afetler sonrasında birbirine destek olduğunu hatırlattı.

Katsumata, Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını desteklemek için bundan sonra da güçlü şekilde çalışacaklarının altını çizerek, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesini temenni etti.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe de 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin büyük bir azimle toparlanma sürecine girdiğini belirterek, afet iyileştirme çalışmalarını destekleyecek ve gelecekte meydana gelebilecek acil durumlara hazırlık mahiyetinde olacak projedeki işbirliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Deprem bölgesinde sağlık altyapısı güçlendirilmiştir"

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldığını anımsatarak, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili doğrudan etkileyen depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, altyapıların zarar gördüğünü ve sağlık sisteminin ağır bir sınavla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Usta, depremler nedeniyle Japonya'nın her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olduğunu, dostluğunu ve dayanışmasını güçlü bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Depremden hemen sonra temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Hatay'daki Defne Acil Durum Hastanesinin yapımının 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldığını aktaran Usta, "Deprem bölgesinde yer alan diğer acil durum hastanelerinin yapımları tamamlanmış ve sağlık altyapısı güçlendirilmiştir. Bu bağlamda, dostluk mazisi çok eski olan kardeş ülke Japonya tarafından deprem sonrasında sağlık sistemimizin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik olarak sürdürülen 'Tıbbi Hizmetlere ve Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ekipmanların Acil İyileştirilmesi Projesi', kapsamında JICA tarafından sağlanması planlanan tıbbi cihaz ve ekipman destekleri, deprem bölgesindeki sağlık tesislerinin cihaz altyapılarının güçlenmesine, kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Usta, Japonya hükümetine ve Büyükelçi Katsumata Takahiko'ya JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke'ye teşekkürlerini iletti.

KGM Genel Müdür Yardımcısı Macit ve TBB Genel Sekreteri Yıldız da günün anlam ve önemine ilişkin hitapta bulundu.

Konuşmaların ardından JICA ile Sağlık Bakanlığı, KGM ve TBB yetkilileri hibe desteği anlaşmalarını imzaladı.