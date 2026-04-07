Japonya parlamentosu, yaklaşık 767 milyar dolarlık rekor bütçeyi kabul etti

Japonya parlamentosu, 122,31 trilyon yen (yaklaşık 767 milyar dolar) tutarında rekor yıllık bütçeyi onayladı. Maliye Bakanı, bütçenin stratejik yatırımları yansıttığını ve sosyal yardım ile savunma harcamalarının arttığını belirtti.

Japonya parlamentosu, şubat ayında yapılan erken seçimler nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından 122,31 trilyon yen (yaklaşık 767 milyar dolar) tutarında rekor bir yıllık bütçeyi onayladı.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama bütçenin kabul edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki durumun etkisini öngörmek" veya ek bütçe hazırlamak için "henüz erken" olduğunu söyledi.

Yarı iletkenler ile yapay zeka teknolojisi gibi stratejik alanlara yönelik "agresif" yatırımları yansıtan genel bütçe, üst üste ikinci yıl rekor seviyeye ulaştı.

Bütçede, nüfusun yaşlanmasına paralel olarak artan sosyal yardım harcamalarının yanı sıra, savunma amaçlı harcamalar için 9,04 trilyon yenlik (yaklaşık 56.5 milyar dolar) rekor düzeyde bir pay da yer alıyor.

Japonya'da 8 Şubat'ta yapılan erken seçimler, 2026 mali yılı bütçe taslağına ilişkin görüşmelerin başlamasını önceki yıllara kıyasla yaklaşık bir ay geciktirdi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

