Japonya'nın en büyük petrol şirketinde taciz skandalı! Tepe isim görevden alındı
Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings de taciz skandalı patlak verdi. Şirketin Başkanı Saito Takeşi, şirketin üst düzey isimlerinin de yer aldığı toplantıda sarhoşken bir kadını taciz etmesi nedeniyle görevden alındı.
Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, "sarhoşken bir kadını taciz ettiği" gerekçesiyle görevine son verildi.
Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı. Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.
OLAY ÜST DÜZEY İSİMLERİN YER ALDIĞI TOPLANTIDA YAŞANDIOlayın, Genel Müdür Yardımcısı Yasuşi Yatabe ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kotaro Sunaga'nın da katıldığı bir toplantıda yaşandığı ortaya çıktı. Davranışı "kabul edilemez" olarak nitelendirilen Saito'nun, Eneos Holdings Başkanlığı görevine son verildi.
ESKİ BAŞKAN DA TACİZ NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİSaito'dan boşalan pozisyona, yeni yönetici kadrosu seçilene kadar İdari Başkan Yardımcısı Miyata Tomohide getirilecek.
Ağustos 2022'de, Eneos'un o dönemki başkanı Sugimori Tsutomu, bir lokantada müşterilerle ilgilenen kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle istifa etmişti.