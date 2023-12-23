Japonya'nın en büyük petrol şirketinde taciz skandalı! Tepe isim görevden alındı

Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, "sarhoşken bir kadını taciz ettiği" gerekçesiyle görevine son verildi.

Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı. Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.

OLAY ÜST DÜZEY İSİMLERİN YER ALDIĞI TOPLANTIDA YAŞANDI

ESKİ BAŞKAN DA TACİZ NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ