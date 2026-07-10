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Japonya, yapay zekayı desteklemek için kişisel verilerin kullanılabilmesini sağlayan yasayı kabul etti

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Japonya Parlamentosu, yapay zeka geliştirmeyi desteklemek amacıyla şirketlerin rıza olmaksızın hassas kişisel verileri kullanmasına izin veren kişisel veri koruma yasasını kabul etti. Yasa, istatistiksel analiz ve yapay zeka çalışmaları için istisna getirirken, usulsüz veri kullanımına ağır para cezaları öngörüyor.

Japonya'da yapay zeka alanındaki yerli gelişmeleri desteklemek amacıyla, şirketlerin hassas bilgileri kullanabilmelerini sağlayan kişisel veri koruma yasası parlamentodan geçti.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Parlamentosu yapay zeka alanında yerli gelişmeleri desteklemek amacıyla şirketlerin "rıza olmaksızın" hassas bilgileri kullanabilmelerini sağlayan revize edilen kişisel veri koruma yasasını kabul etti.

Yasa değişikliği, işletmeler ve diğer kuruluşların, yalnızca istatistiksel analiz ve yapay zeka geliştirme amacıyla bireylerin rızası olmaksızın kişisel verileri toplamalarına olanak tanıyan bir istisna getiriyor. Bu istisna, küresel yapay zeka yarışında Japonya'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

İşletmeler ve diğer kuruluşların yalnızca istatistiksel analiz ve yapay zeka geliştirme amacıyla bireylerin kişisel verilerini toplamalarına olanak tanıyan yasa değişikliği kapsamında ayrıca, 1000'den fazla kişinin kişisel verilerini usulsüz bir şekilde kullanan şirketlere, bu bilgilerden elde edilen kar tutarına eşdeğer bir para cezası verilecek.

Parlamento ayrıca, hükümetin yapay zeka ve otonom sürüş gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılmak üzere verileri özel sektör şirketlerine ve araştırma enstitülerine sağlamasına yönelik ayrı yasa tasarılarını da kabul etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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