Japonya'da ikamet eden yabancı uyruklu sayısı ilk kez 4 milyon sınırını aştı

Japonya'da yabancı uyruklu sayısı 2025'te 4 milyon 125 bin 395'e ulaşarak, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Bu artış, Japon nüfus yapısındaki değişimler ve işgücü sıkıntıları ile ilişkili.

Japonya'da ikamet eden yabancı uyruklu sayısının 2025 yılında şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıkarak ilk kez 4 milyonu geçtiği bildirildi.

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı Göçmenlik Hizmetleri Ajansı, ülkede ikamet eden yabancı uyruklu sayısı verilerini güncelledi.

Buna göre Japonya'da ikamet eden yabancı uyruklu sayısı 2025 yılında şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıkarak 4 milyon 125 bin 395 oldu.

Doğu Asya ülkesinde ilk kez 4 milyon baremini geçen bu sayı, 2024 yılına kıyasla yüzde 9,5 artış gösterdi.

Böylelikle yaklaşık 122,5 milyona nüfusa sahip ülkede ikamet eden yabancı uyrukluların oranı yüzde 3,36'ya çıktı.

Ülkede ikamet eden yabancı uyruklular sıralamasında ilk üçte 930 bin kişiyle Çinliler, 681 bin kişiyle Vietnamlılar, 407 bin kişiyle Güney Koreliler yer buldu.

Japonya sıkı göçmenlik politikasına rağmen, yaşlı nüfus artışı ve işgücü sıkıntıları sebebiyle son yıllarda yabancı işçilere kapılarını kademeli olarak açıyor.

Nüfus sorunu

Düşen doğum oranları ve yaşlı nüfusun artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel kalkınma sahalarında problem oluşturuyor.

2023'te dönemin Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) son yıllardaki tahminine göre, 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
