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Japonya'da çevrim içi bir menkul kıymetler şirketinin verilerine yetkisiz erişim sonucu, yaklaşık 1,68 milyon müşterinin hesabında olan varlıklara ilişkin bilgilerin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, bu ay başında Rakuten Securities Inc. isimli şirketin verilerine yetkisiz erişildi.

Şirket olayda 1,68 milyon müşterinin verilerinin sızdırıldığını duyurdu.

Japonya'da menkul kıymetler sektöründe faaliyet gösteren en büyük çevrim içi şirketlerden birinde meydana gelen olayda, müşterilerin isim ve adres bilgilerini içeren yaklaşık 4,41 milyon kaydın ele geçirildiğini duyurdu.

Şirket, bunların arasında müşterilerin kendi beyanlarına dayalı yıllık gelir bilgilerini içeren yaklaşık 14 bin kayıt da bulunduğunu ancak herhangi bir yetkisiz işlem tespit edilmediğini belirtti.

Kaynak: AA