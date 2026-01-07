Haberler

Japonya demir yollarında üçüncü kez bir kedi istasyon şefi oldu

Güncelleme:
Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketi, 'Yontama' isimli kediyi Kishi İstasyonu'nda üçüncü istasyon şefi olarak atadı. Bu uygulama, yerel demiryollarının turizm gelirlerini artırmasına yardımcı oluyor.

Japonya'da bir Kedi, Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketi tarafından ülkenin üçüncü istasyon şefi olarak göreve atandı.

Kyodo News'in haberine göre, "Yontama" isimli Kedi, Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketine ait Kishi İstasyonu'nda düzenlenen törenle resmen istasyon şefi ilan edildi.

Demir yolu şirketi aynı törende, yeni çırak adayı "Rokutama" isimli kediyi de kamuoyuna tanıttı.

Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketi Başkanı Mitsunobu Kojima, istasyon binasının önünde düzenlenen törende, Yontama'nın boynuna ünvanını kazandığına ilişkin bir madalya da taktı.

Törenin ardından Mitsunobu Kojima, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yontama'nın yerel demir yollarının büyük değişimlerden geçtiği kritik dönemde istasyon şefi olarak bu değişiklilere öncülük etmesini umduğunu söyledi.

Yontama'dan önce bu görevi yürüten "Nitama" adlı kedi ise Kasım 2025'te ölmesinin ardından "fahri istasyon şefi" ilan edildi.

İlk kez 2007'de istasyon şefi seçilen "Tama" isimli kedinin başlattığı uygulama, demir yolu hattının turizm gelirlerini artırarak mali zorlukları aşmasına büyük katkı sağlıyor.

Söz konusu uygulama, Japonya'daki diğer yerel demir yollarının kedi, köpek, tavşan ve diğer hayvanları istasyon şefi olarak atamasına öncü oldu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
