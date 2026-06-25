Japonya'da yaklaşan iki tayfun nedeniyle şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yaklaşan iki tayfun nedeniyle ülkenin güneybatısından doğusuna kadar uzanan Pasifik kıyılarında şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Mekkhala tayfununun Japonya'nın Pasifik kıyılarına yaklaşması beklenirken, Filipinler'in doğusundaki sularda ilerleyen Higos tayfununun da kuzeye doğru hareket ettiği belirtildi.

JMA, şiddetli yağış, heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, vatandaşları Okinawa eyaleti ile Amami Adaları başta olmak üzere bazı bölgelerde kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı ise Yamaguchi ve Fukuoka gibi batı ve güneybatı illerinde yüz binlerce kişinin şiddetli yağış nedeniyle verilen tahliye emirlerinden etkilendiğini açıkladı.

Yağış nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verilirken, tren seferlerinin ve uçuşların iptal olabileceği belirtiliyor.