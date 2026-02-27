Japonya'da yenidoğan sayısı 2025'te en düşük seviyeye geriledi

Japonya'da 2025'te yenidoğan sayısı 705 bin 809 olarak kaydedilirken, bu sayı şimdiye kadarki en düşük seviye oldu.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, 2025'te yenidoğan sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 azaldı.

Bu sayı, resmi verilerin tutulmaya başlandığı 1899 yılından bu yana en düşük oldu.

Ülkede yenidoğan sayısı art arda 10 yıldır düşüş gösteriyor.

Yenidoğan sayısı en yüksek seviyesine 1949'da 2,69 milyonla ulaşırken, 1973'te 2,09 milyon, 1983'te 1,5 milyon olmuştu.

Bu sayı ilk kez 2016'da 1 milyonun altına inmişti.

"Iskalayan" tahmin"

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, "yenidoğan sayısının 2042 yılı öncesinde 710 binin altına düşmeyeceği" tahmininde bulunmuştu.

Böylelikle "ıskalayan" bu tahmin, ilan edilenden 17 yıl önce gerçekleşti.

Japonya'da 2025 yılında meydana gelen ölümler ise önceki yıla kıyasla 13 bin 30 azalarak 1,61 milyona geriledi.

Ülkede geçen yıl kayda geçen evliliklerin sayısı 2024 yılına kıyasla yüzde 1,1 artışla 505 bin 656'ya yükseldi.