Japonya, "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle Çin'e ait balıkçı teknesine el koydu

Japonya Balıkçılık Ajansı, münhasır ekonomik bölgesine girdiği ve 'Dur' emrine uymadığı için bir Çin balıkçı teknesine el koydu. Tekne kaptanı gözaltına alındı.

Japonya Balıkçılık Ajansı, münhasır ekonomik bölgesine girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle Çin'e ait balıkçı teknesine el koydu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Balıkçılık Ajansı yetkilileri, münhasır ekonomik bölgedeki sularda yasa dışı balıkçılığa karşı operasyon sırasında bir tekneye "Dur" ihtarında bulundu.

Yetkililer, Nagasaki eyaletine bağlı Meshima Adası açıklarındaki Çin'e ait balıkçı teknesine ihtara uymadığı gerekçesiyle el koydu.

11 kişilik mürettebatı bulunan balıkçı teknesinin Çin vatandaşı kaptanı, yetkililerin teknede yapacağı denetimden kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Japonya Balıkçılık Ajansının 2022'den bu yana ilk kez Çin'e ait balıkçı teknesine el koyduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
